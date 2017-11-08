ضبط 15 آى فون مهربة بمطار القاهرة

كتبت مها أبوودن ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة محمد سرحان مدير الإدارة 15 آى فون بالمخالفة للقانون. وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 313 القادمة من الرياض عندما اشتبه محمد عبدالوهاب مأمور الجمرك، فى الراكب المصرى ع. ف. م القادم من السعودية

كتبت مها أبوودن

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة محمد سرحان مدير الإدارة 15 آى فون بالمخالفة للقانون.

وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 313 القادمة من الرياض عندما اشتبه محمد عبدالوهاب مأمور الجمرك، فى الراكب المصرى ع. ف. م القادم من السعودية، حيث كان يقود عربة الحقائب وعليها ثلاثة شنط وكرتونة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أية أشياء تستحق عليها رسوما جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY لوحظ وجود بعض الأجسام القاتمة داخل الكرتونة.

وبتفتيش أمتعة الراكب وفتح الكرتونة، تبين إخفاء 15 هاتف محمول حديثة ماركة Iphone – x256. G و Iphone -6 64G بداخل الأحذية وبين طيات الملابس، وبلغت قيمة المضبوطات 250 ألف جنيه.