ضبط 1436 حالة إشغال وفرض غرامات بـ 41 ألف جنيه في الإسكندرية

كثف رؤساء الأحياء بالإسكندرية الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وازالة الاشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أى مخالف.

وفي هذا الصدد، شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لازالة الاشغالات وتطبيق الإجراءات الإحترازية شملت شارع فؤاد، مسجد العطارين ،صلاح الدين محمود عزمي، السلطان حسين، صفية زغلول، اسماعيل مهنا، محرم بك ، وقنال السويس البطيء.

وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 30 الف جنيه، وإعدام 37 ك مواد غذائية وتحرير 34 محضر متنوع و 6 إنذارات وضبط 70 حالة إشغال متنوع ومصادرة 20 شيشة.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الشغالات، إستهدفت شارع خالد بن الوليد، فجر الاسلام سيدي بشر قبلي، ملك حفني، وجمال عبد الناصر، وأسفرت عن غلق منشأتين، والتحفظ علي 1280 حاله إشغال متنوعة ومصادرة 140 شيشة.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع جمال عبد الناصر ، احمد تيسير، شارع اللواء حسين كامل ، وميدان المندرة البحري، وأسفرت عن التحفظ علي 86 حالات إشغال متنوعة .

وواصل حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لتطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق الحي، حيث استهدفت الحملة شارع مصطفى كامل منطقة باكوس، وفلمنج، واسفرت عن فرض غرامات فورية ب 11 ألف جنيه .