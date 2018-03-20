ضبط 14 مقهى ومطعمًا مخالفة بمطروح و4 إنذارات بالغلق

معتز محمود أعلنت صباح توفيق مديرة السياحة والمصايف بالمحافظة، عن تحرير 14 محضرا للكافتيريات والمطاعم المخالفة، وذلك تنفيذا لقرار اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتشكيل لجنة رقم 247 لسنة 2015 برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة و

معتز محمود

أعلنت صباح توفيق مديرة السياحة والمصايف بالمحافظة، عن تحرير 14 محضرا للكافتيريات والمطاعم المخالفة، وذلك تنفيذا لقرار اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتشكيل لجنة رقم 247 لسنة 2015 برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين والحماية المدنية للمرورعلي الفنادق والمطاعم والكافتريات لضبط المنشآت السياحية المخالفة.

وأضافت أن المخالفات عبارة عن عدم وجود ترخيص وتصريح للعمل واعدام 20 ك من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأحد المطاعم والكافتيريات بمدينة مرسي مطروح.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت بالمرور على 6 منشآت سياحية وتم توجيه 4 إنذارات بالغلق لو تكررات المخالفة.

