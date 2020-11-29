رياضة

ضبط 14 شخصًا من المتهمين بنشر فيديوهات الإساءة للاعب الزمالك شيكابالا

في واقعة المقابر والإساءة بكلب.
أماني عوض 8:10 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 8:10 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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ألقت الأجهزة الأمنية -اليوم الأحد- القبض على 14 شخصا من جماهير نادي الأهلي المتهمين بتصوير ونشر فيديوهات مسيئة للاعب نادي الزمالك شيكابالا.

في واقعة المقابر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه أثناء تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاي البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات (الفاتحة على روح أحد لاعبي الزمالك).

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وضبطت أجهزة الأمن 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء، بإظهار كلب بأحد الميادين بالأقصر يرتدي “تى شيرت” نادي الزمالك والإساءة لأحد لاعبيه.

وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادي الأهلي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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