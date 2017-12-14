ضبط 14 جهاز آى فون ببرج العرب

مها أبوودن تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة سمير صديق، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من التليفونات المحمولة، حيث اشتبه كل من مستور أبوثلاث ومحمد الشربينى رؤساء الوردية فى إحدى الركاب وبفحص جواز سفره تبين أنه غادر مصر من يوم سابق فقط. وبعرض الأمر على



مها أبوودن

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة سمير صديق، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من التليفونات المحمولة، حيث اشتبه كل من مستور أبوثلاث ومحمد الشربينى رؤساء الوردية فى إحدى الركاب وبفحص جواز سفره تبين أنه غادر مصر من يوم سابق فقط.

وبعرض الأمر على مدير الجمرك مصطفى العربي، أمر بفحص حقائب الراكب على جهاز الإكس راي تحت إشراف كريم محمد الذى أكد صحة الاشتباه بوجود أجسام غريبة بالحقائب.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمود الجزار رئيس قسم الحركة وعدد من مأموري الجمارك لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه فتبين وجود 14 تليفون محمول ماركة Iphone x مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة تحرير محضر ضبط للراكب وتم التصالح مع الراكب مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية بعد سداد التعويضات المقررة والتي بلغت قيمتها 216 ألف جنيه.