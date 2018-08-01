ضبط 14مخالفة تموينية بالعلمين

معتز محمودقال المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح بانه تم قيام حملة تموينية بناء علي توجيهات اللواء ابو زيد محافظ مطروح ، من مفتشي إدارة الرقابة علي الاسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينة العلمين أسفرت عن ضبط 14 مخالفات تموينية عبارة عن 221 عبوة مختلفة الحجم من ا

معتز محمود

قال المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح بانه تم قيام حملة تموينية بناء علي توجيهات اللواء ابو زيد محافظ مطروح ، من مفتشي إدارة الرقابة علي الاسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينة العلمين أسفرت عن ضبط 14 مخالفات تموينية عبارة عن 221 عبوة مختلفة الحجم من المواد الغائية المنتهية الصلاحية.

وأضاف مدير التموين بانه تم قيد المحاضر باقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

ومن جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة مواصلة الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية.



وأضاف محافظ مطروح بان الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار والمخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

