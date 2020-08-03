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ضبط 1390 شخصًا لمخالفتهم ارتداء الكمامات والبناء في يوم

حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
أماني عوض 2:26 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 2:26 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

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ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 1390 شخصًا، لمخالفتهم قرارات الحكومة الصادرة عن ارتداء الكمامات وحظر البناء، على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن ضبط 1349 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

وأوضحت الداخلية، في بيان صادر لها، اليوم، أن أجهزتها اتخذت الإجراءات القانونية مع السائقين المخالفين مع مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

على صعيد آخر، أفصحت الوزارة عن ضبط 41 مخالفًا لقرار حظر البناء، الصادر من وزارة التنمية المحلية بإيقاف صور أعمال البناء لمدة 6 أشهر، واتخذت معهم الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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