ضبط 135 طن ذرة.. الزراعة والتموين تكثفان حملات التفتيش على مصانع الأعلاف والمخازن بالقليوبية

صدرت تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏بتكثيف حملات التفتيش على مصانع الأعلاف ومخازن الخامات، حيث وردت معلومات عن إحدى الشركات بمحافظة القليوبية التى تقوم ببيع الذرة والصويا بأسعار مرتفعة عن السوق، تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها.

وأكدت وزارة الزراعة أن لجنة رقابية من الزراعة والتموين توجهت وداهمت مصنع الأعلاف ومخازن الشركة، والشاحنات المحملة بالخامات، وبالتفتيش تبين بيعه بأسعار مغالى فيها، وأنه يحتكر السلعتين بالتخزين ورفع الأسعار، وتم حصر كميات عبارة عن 135 طن ذرة صفراء، و54 طنا من كسب الصويا، بالإضافة إلى كمية من الأعلاف مجهولة المصدر معدة لإعادة التصنيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالزراعة والتموين وحماية المستهلك لاحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبى المباشر على مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

صورة للحملة الحكومية علي شركة الأعلاف

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات، وعلى الفور تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

شارك فى اللجان قوة من مباحث التموين من مديرية أمن القليوبية، وكل من المهندس/ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مهندس إبراهيم سعود والمهندس هيثم نجيب، وبعض مهندسى الرقابة والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعه والتموين.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على استمرار حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارة الزراعة ووزارة التموين وجميع الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى مستوى الجمهورية، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.