ضبط 13 محاولة تهريب جمركي فى ميناء سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لطبنجة و2 مسدس صوت و7 بنادق ضغط الهواء والأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من الملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى ، تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 13 راكبا قادمين من الإمارات والكويت والسعوديه وبتفتيشهم تبين وجود 46 هاتف محمول وطبنجه و2 مسدس ضغط هواء مزود بكاتم للصوت و 7 بنادق ضغط هواء و7 تلسكوب يمكن تركيبه علي الأسلحة النارية و2 جهاز لاسلكي و 1350 طرحه حريمي جديده و 1185 قطعة مستحضرات التجميل وعدد و100 قرص من عقار الفيفادول المخدر و 20 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و357 الف و 652 جنيه، كما قرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر جمركي وحررهم إبراهيم خيامي ومحمد حموده وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .