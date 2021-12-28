ضبط 13 ألف نسخة ملازم تعليمية بدون تصريح في القاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، 13 ألف نسخة ملازم تعليمية خاصة بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن مسئولي مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المطبعة المشار إليها، وتقابل مع المدير المسئول وبالتفتيش في حضوره ضبط 13250 نسخة من ملازم تعليمية مدون عليها اسم المطبعة، خاصين بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.