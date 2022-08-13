ضبط 127 ألف علبة سجائر مهربة داخل مخزن في الأزبكية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسئول عن محل ومخزن لبيع السجائر -كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية- لإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن المشار إليه على 127500 علبة سجائر مهربة مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.