ضبط 125 طن زيت طعام منتهية الصلاحية قبل طرحها بأسواق الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، من ضبط سيارة قيادة سائق وبرفقته آخر أثناء مرورها بمركز كفرالزيات في محافظة الغربية ، ومُحملة بكمية قدرها 182 كرتونة زيت طعام منتهية الصلاحية بإجمالي وزن قدره 2,196 طن.

وبمواجهته اعترف بملكيتها لأحد الأشخاص، وأنه سائق قام بتحميلها من شركة للزيوت والمنظفات كائنة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وليس معه ثمة أوراق تفيد ذلك.

وباستهداف الشركة المُشار إليها، أمكن ضبط مدير مبيعات الشركة، والتحفظ على 123,624 طن زيت طعام “منتهية الصلاحية”، والكميات المنتهية الصلاحية يقوم المسئولين بالشركة المُشار إليها بإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية حديثة وطرحها للبيع بالأسواق.

وبلغ إجمالى المضبوطات كمية قدرها 125.820 طن، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.