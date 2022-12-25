ضبط 1220 عبوة غذائية و3200 زجاجة زيت وتحرير 342 محضرا في حملة لـ«حماية المستهلك» بالأسواق

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شن حملات في كافة محافظات الجمهورية تحديدا المحال التجارية المخصصة لبيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن الأسعار.

وتستمر الحملات على مدار الساعة واليوم حرصا من الجهاز على التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة حول أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر على التجار لعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

وأضافت المصادر- في تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه تم ضبط 1220 عبوة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدامي خلال مرور أعضاء الجهاز على المحال التجارية، بالإضافة إلى ضبط 3200 زجاجة زيت طعام وزن أقل من الوزن المثبت على العبوة.

في سياق أخر، أكدت المصادر أن الجهاز استهدف الأسواق العامة في عددا من المحافظات لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 342 عدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بأزيد من السعر المعلن من الحكومة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار وفقا لقانون حماية المستهلك.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه عدد من الجهات الرقابية منها جهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق وبيع السلع الغذائية.