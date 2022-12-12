ضبط 1200 عبوة دواء مجهولة و1250 كيلو دقيق مدعم في حملة لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة بالتعاون مع مدريات الصحة في مختلف المحافظات، للمراقبة على الصيدليات والأدوية المقدمة للمستهلكين، للتأكد من صلاحيتها وجودتها قبل بيعها، بالإضافة إلى المراقبة على السلع الغذائية المتواجدة بالأسواق.

قالت مصادر مسؤولة بالجهاز في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الحملات أسفرت عن ضبط 1200 عبوة دوائية مجانية منها ما هو مجهول المصدر وبدون فواتير شراء وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وأضافت المصادر، أنه تم ضبط 2 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدامي، بالإضافة إلى 3000 زجاجة خل مجهول المصدر، فضلا عن ضبط 1250 كيلو دقيق مدعم بعدد من المخابز السياحية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أيضا حوالي 600 كيلو أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدامي، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد في تصريحات سابقة، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.