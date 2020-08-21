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ضبط 120 طن مخلفات بترولية مجهولة بمخازن غير مرخصة

في حملات تفتيشية لشرطة البيئة والمسطحات.
أماني عوض 3:28 م, الجمعة, 21 أغسطس 20 3:28 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وجاءت نتائج الحملات بمجال حماية البيئة بخصوص الصحة العامة، عن ضبط 5 مخازن بدون ترخيص تحوى 120 طن مخلفات بترولية مجهولة المصدر.

وضبط 5 مصانع بدون ترخيص تحوي 145 طن مواد خام زيوت طعام، 98٬5 طن لبن بودرة، 80 طن دقيق، 30 طن مواد خام مطهرات، 20 طن سكر، 750 لتر خل مجهولة المصدر وبدون بيانات معبأ ومعدة للتداول غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق محافظتي الشرقية والمنوفية.

وعن عوادم السيارات، ضبطت 22 قضية تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات المسموح بها قانوناً، قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به.

وبمجال حماية الثروة السمكية ضبطت 64 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، بالمخالفة لقانون الصيد.

وبمجال الملاحة الداخلية، ضبطت 18 مخالفات لوحدات نهرية بنطاق المنطقة المركزية، بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

وفى مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية،
ضبط 55 قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية “صرف مباشر، إلقاء مخلفات” بنطاق المنطقة المركزية.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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