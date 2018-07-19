ضبط 120عبوة تجميل مخفاة بحقائب راكب في مطار الأقصر

مها أبوودن تمكنت سلطات جمارك مطار الأقصر من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنةالصيدلةوتعود الواقعة إلى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 502 القادمة من الكويت اشتبه محمود عمر مأمور الحركة بالوردية فى الراكب المصر

مها أبوودن

تمكنت سلطات جمارك مطار الأقصر من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنةالصيدلة

وتعود الواقعة إلى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 502 القادمة من الكويت اشتبه محمود عمر مأمور الحركة بالوردية فى الراكب المصرى ا . م . ع من قنا والذى بدت علية علامات الإرتباك

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ حبيب نبيل حبيب مأمور الفحص تحت إشراف الأستاذ محمد يونس مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأييد الإشتباه

وبالتفتيش تبين عدد 120 عبوة أدوات تجميل للوجه بكل منها 6 قطع بإجمالي 720 قطعة مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه

و قدرت التعويضات المستحقة بمبلغ 120 ألف جنيه