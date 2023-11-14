ضبط 12 شخصًا من القائمين على بيع العملات النقدية المزورة عبر «فيس بوك»

استهدفت الأجهزة الأمنية، خلال الآونة الأخيرة عدة حملات لضبط القائمين على ترويج وبيع العملات النقدية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسفرت الجهود عن ضبط 12 شخصًا من القائمين على ذلك النشاط بنطاق مديريات أمن القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسماعيلية، الشرقية.

على صعيد آخر، أسفرت حملات الأجهزة الأمنية بالجيزة على حائزي ومتجري المواد المخدرة بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام، خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 8 قضايا ضُبط خلالها 8 متهمين، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة حشيش، هيروين، آيس.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.