ضبط 12 شخصًا أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار

ألقت إدارة شرطة سياحة وآثار الأقصر بقطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، القبض على 12 شخصًا أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبط المتهمين أثناء الحفر والتنقيب، واتضح أن لأحدهم معلومات جنائية.

وعُثر على حفرة تنتهى بسرداب أثري، بعض الشواهد الأثرية، كسر من الفخار، قطعة من الجرانيت الأسود مستديرة الشكل “يُشتبه في أثريتها”، الأدوات التي يستخدمها في عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، والمضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن القطع الأثرية.