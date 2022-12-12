ضبط 12 زجاجة خمور أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم.. والمستحقات الجمركية تتجاوز مليونا

تمكن موظفو الادارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان المدير العام بالتنسيق مع مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021.

وكانت وردت معلومات سرية مفادها قيام المدعو ك . أ . أ ببيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع المخصصة الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية والمخصصة للبيع بالسوق الحرة للاستخدام الشخصي وعرضها للبيع بطريقة الدليفري وغير مصرح ببيعها .

وتم تشكيل لجنة جمركية من حسن فكري مدير الادارة وأحمد أسامة وأحمد مرسى وأحمد ناصر وعمرو عبد الحفيظ ومحمد الخولي رؤساء الأقسام بالإدارة ، وعمل كمين وضبط الدليفرى أثناء قيامه بعملية البيع وبحوزته عدد 12 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) أجنبية الصنع ملصق عليها بندرول السوق الحرة للاستخدام الشخصي .

وبلغ إجمالي المستحقات الجمركية مليون و195 ألفا و516 جنيها.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 615 لسنة 2022 تحريات وضبط .

وبمواجهة المدعو ك . ا .أ أقر بصحة الواقعة وتقدم بطلب تصالح باسم رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس المصلحة والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .