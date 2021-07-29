لايف

ضبط 117.5 كيلو مخدرات مخبأة في أتوبيس نقل ركاب بجنوب سيناء

تحتوي الكمية على مخدر الحشيش والهيدرو.
أماني عوض 2:41 م, الخميس, 29 يوليو 21 2:41 م, الخميس, 29 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء كمية من مخدر الحشيش وزنت 116,5 كيلو جرام، مخبأة داخل أتوبيس لنقل الركاب تابع لإحدى الشركات.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، وبالتفتيش ضبطت الكمية المشار إليها، و2 لفافة بداخلهما نبات عشبي جاف يشبه مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول مخبأه داخل الأتوبيس.

اقرأ أيضا  ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 51 شخصا

وضبط سائق الأتوبيس ومرافقه، وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تسليمها لأحد الأشخاص -جارٍ تحديده وضبطه- مقابل مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الخدمات الأمنية في القاهرة تُعيد سيدة مسنة لأهلها

أماني عوض 2:32 م, الخميس, 29 يوليو 21

الداخلية: حملات للتبرع بالدم في مديرية أمن القاهرة

أماني عوض 2:26 م, الخميس, 29 يوليو 21

خلال 24 ساعة.. رفع 51 سيارة متهالكة وسحب 3778 رخصة

أماني عوض 2:19 م, الخميس, 29 يوليو 21

انطلاق امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2021 أدبي

جهاد سالم 9:53 ص, الخميس, 29 يوليو 21

الصحة: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

المال - خاص 3:11 ص, الخميس, 29 يوليو 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 29-7-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:06 ص, الخميس, 29 يوليو 21