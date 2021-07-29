ضبط 117.5 كيلو مخدرات مخبأة في أتوبيس نقل ركاب بجنوب سيناء

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء كمية من مخدر الحشيش وزنت 116,5 كيلو جرام، مخبأة داخل أتوبيس لنقل الركاب تابع لإحدى الشركات.
جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، وبالتفتيش ضبطت الكمية المشار إليها، و2 لفافة بداخلهما نبات عشبي جاف يشبه مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول مخبأه داخل الأتوبيس.
وضبط سائق الأتوبيس ومرافقه، وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تسليمها لأحد الأشخاص -جارٍ تحديده وضبطه- مقابل مبلغ مالي.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.