ضبط 117 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 117 قطعة أثرية قبل بيعها لتجار الآثار في محافظة القاهرة.

وعثرت على هاتفي محمول، 5 تماثيل صغيرة الحجم، لوحة كبيرة الحجم من الحجر عليها نقوش، 108 قطعة حجرية مختلفة الأحجام والأشكال – حقيبة بداخلها 4 خنجر مختلفة الأحجام والأشكال- مسدس”جميعهم يشتبه فى أثريتهم”).

وبمواجهتهم اعترفوا بالتحصل على المضبوطات إثر قيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات، بمنطقة عين شمس وأخفوها تمهيدًا لبيعها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار فيها.