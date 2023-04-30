ضبط 112 طنًا مخصبات زراعية مغشوشة في 5 مصانع بالقليوبية (صور)

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية، وأسفرت جهودها في مجالي حماية الثروة الزراعية الأسمدة والمخصبات الزراعية، وكذا حماية البيئة الصحة العامة، عن ضبط 5 مصانع بمضبوطات بلغت 112 طنًا مخصبات زراعية.

وضبطت 25,6 طن مخلفات معدنية ومصنعاتها، 33 طن مخلفات جلود حيوانية وغراء، 3 أطنان فضلات أقمشة وقطن مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتمكنت مباحث التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط 400 طن أقماح محلية بحوزة مدير إنتاج مطحن في محافظة البحيرة، وذلك ضمن نتائج حملات أمنية مكثفة لضبط القائمين على تجميع الأقماح المحلية وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، قد أكدت أن مدير إنتاج مطحن في منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، يدخل القمح المحلي موسم 2023، لإنتاج الدقيق الحر دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالي، محققًا أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن استهداف المطحن المشار إليه.

وأمكن ضبط المذكور لاتهامه بتخزين كمية قدرها 400 طن أقماح محلية محظور استخدامها لانتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالي.