ضبط 110 متهمين بتجارة وحيازة المخدرات في بورسعيد

بعد مناشدة الأهالي في حي الضواحي.

شنت الأجهزة الأمنية حملات على منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي في محافظة بورسعيد ، وأسفرت عن ضبط 110 متهمين بحيازة والاتجار بالمخدرات.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن مناشدة الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، بشن حملات أمنية لاستهداف مروجي المخدرات بمنطقة السيدة خديجة بحي الضواحي.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن استهداف منطقة الضواحي بعدة حملات، أسفرت جهودها عن ضبط 34 متهمًا بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

وواصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على المنطقة محل الشكوى والمناطق المحيطة بها خلال الآونة الأخيرة، وأسفرت عن ضبط 76 متهمًا في 74 قضية “مخدرات”، منها 13 قضية إتجار بمخدر البانجو، الآيس، الهيروين.