ضبط 11 طنا من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة في 9 محافظات

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 11طنا و272 كجم في 9 محافظات مختلفة.وأشارت الوزارة في ب



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 11طنا و272 كجم في 9 محافظات مختلفة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة، والتي تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات (القاهرة، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والبحيرة، وأسيوط، وكفر الشيخ، وبورسعيد) حيث تم تحرير 49 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.