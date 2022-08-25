ضبط 109 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109705 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمثلت المخالفات في الآتي: 29672 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1043 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 دراجات نارية مخالفة، 6 مخالفات لشروط التراخيص، 5 مخالفات مواقف عشوائية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.