ضبط 100 كيلو فسيخ غير صالحة للاستهلاك بمحافظة مطروح

تمكنت مديرية تموين محافظة مطروح خلال حملة تموينية على الأسواق لمراقبة ومتابعة المعروض من السلع للمواطنين والاطمئنان على سلامة المعروض من ضبط 100 كيلو جرام فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ضمن جهود تموين مطروح لمتابعة ومراقبة المعروض من الأسماك الرنجة

وصرح المهندس =السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح ، بأنه تم اليوم بالتعاون مع مباحث التموين المرور على الأسواق والمحال بمدينة مرسى مطروح لمتابعة ومراقبة المعروض، خاصة من الأسماك الرنجة والفسيخ مع احتفالات الربيع وشم النسيم واقبال المواطنين عليها ، حيث تم ضبط 100 كيلو فسيخ فاسدة وتم عمل المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واحالتها إلى الجهة المختصة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف وتعاون جميع الجهات المكلفة بالحملات والرقابة على الأسواق للاطمئنان على سلامة المعروض من السلع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.