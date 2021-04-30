ضبط 100 شيشة و تحرير 12 محضرا لمقاهى وكافيهات فى مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن شن الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة بمشاركة شرطة المرافق ، حملات مكبرة علي المقاهي والكافيهات ، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء ، ومتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار…

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن شن الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة بمشاركة شرطة المرافق ، حملات مكبرة علي المقاهي والكافيهات ، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء ، ومتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة علي المقاهي والكافيهات بنطاق المدينة لمتابعة مدي التزام الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .



وأسفرت الحملات المكبرة عن ضبط أكثر من 100 شيشة بـ 12 مقهي وكافيه بنطاق المدينة بمناطق الروضة وكورنيش المدينة وحي الشروق وعلم الروم وشوارع شكري القوتلي وجمال عبد الناصر وتم تحرير المخالفات لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي تؤدي إلي انتشار وباء فيروس كورونا ومخالفة قرارات مجلس الوزراء وبناء عليه تمت إحالة المخالفات إلي النيابة للنظر والتصرف .



وأكد جاب الله أن الحملات المكبرة قامت برفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والميادين العامة ، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة ، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وقال رئيس مدينة مرسي مطروح ، إن الحملة تأتى في إطار تنفيذ تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، لفرض الانضباط في الشارع ، ومواجهة الإشغالات العشوائية التى تعوق الحركة المرورية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وشدد رئيس المدينة ، علي استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة ، وتحقيق الانضباط تطبيقا للقانون.