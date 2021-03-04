ضبط 100 ألف علبة سجائر مهربة و1244 قضية تموين (صور)

داخل مخزنين غير مرخصين في محافظة القاهرة.

تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 100 ألف و350 علبة سجائر مهربة من الجمارك ومجهولة المصدر، داخل مخزنين غير مرخصين.

ترجع التفاصيل، إلى ضبط 22500 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر، كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأيضًا تحفظت أجهزة الأمن على 77850 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن غير مرخص، لتجميع وبيع السجائر بمنطقة عين شمس.

واتهم صاحب المخزن بحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



على جانب آخر، ضبطت مباحث التموين 1244 قضية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وكشفت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم، “سائق” يتاجر في الألعاب النارية، وبحوزته 47 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.