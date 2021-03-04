اقتصاد وأسواق

ضبط 100 ألف علبة سجائر مهربة و1244 قضية تموين (صور)

داخل مخزنين غير مرخصين في محافظة القاهرة.
أماني عوض 6:08 م, الخميس, 4 مارس 21 6:08 م, الخميس, 4 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 100 ألف و350 علبة سجائر مهربة من الجمارك ومجهولة المصدر، داخل مخزنين غير مرخصين.

ترجع التفاصيل، إلى ضبط 22500 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر، كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 6-3-2021 فى مصر

وأيضًا تحفظت أجهزة الأمن على 77850 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن غير مرخص، لتجميع وبيع السجائر بمنطقة عين شمس.

واتهم صاحب المخزن بحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على جانب آخر، ضبطت مباحث التموين 1244 قضية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يصعد الإثنين فى الأسواق العالمية مع ضعف العملة الأمريكية

وكشفت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم، “سائق” يتاجر في الألعاب النارية، وبحوزته 47 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

لبنان يشترط حصول المصدرين على إذن استيراد للبطاطس المصرية (مستند)

السيد فؤاد 3:19 م, السبت, 6 مارس 21

أسعار الذهب عالميًّا تخسر 40 دولارًا للأسبوع الثالث

خالد بدر الدين 3:15 م, السبت, 6 مارس 21

هيئة الدواء: مصر تبدأ تطبيق برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بالشركات

منتصر محمود 2:04 م, السبت, 6 مارس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-3-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 1:51 م, السبت, 6 مارس 21

«المالية»: صرف 210 ملايين جنيه لـ43 شركة في مبادرة السداد النقدي لدعم الصادرات

منى عبدالباري 1:30 م, السبت, 6 مارس 21

ارتفاع سعر اللحم البقري القائم إلى 56 جنيهًا بالأسواق السبت 6-3-2021

الصاوي أحمد 12:02 م, السبت, 6 مارس 21