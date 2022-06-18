ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرًا.. «حماية المستهلك» يشن حملة موسعة على الأسواق بالخارجة

شن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة، حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عدة مطاعم للمأكولات الشعبية ومطاعم الأسماك بأماكن متفرقة بمدينة الخارجة.

جدير بالذكر أن حماية المستهلك يشدد الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

واشترك في الحملة التي أشرفت عليها الدكتورة سلوى مصطفى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، للتأكد من سلامة المأكولات المقدمة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتزام أصحاب المحالّ بالاشتراطات الصحية والوقائية.

وقامت اللجنة أثناء جولتها بالكشف على زيوت الطعام المستخدمة فى القلي والطهي بواسطة «جهاز قياس جودة الزيوت» المعتمَد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن المخالفات الآتية: «عدم الاهتمام بنظافة المكان في بعض المحلات، ونقص في توافر الاشتراطات الصحية والوقائية، وعدم حمل وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمحلات،

وإعدام 3 كجم مخلل، بالإضافة إلى إعدام 2 كجم بطاطس نتيجة لتغير فى لونها وخواصها الطبيعية وإنبعاث رائحة كريهة منها».

تم تحرير محاضر للمخالفين، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، إذ أهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة وحقوق المواطنين.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.

كما خصص الجهاز، الفترة الماضية، رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.