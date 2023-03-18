ضبط 1.8 مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة والفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مليون و800 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص في محافظتي القاهرة والفيوم، بقصد الإتجار بها.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية- يتاجر بطريقة غير مشروعة في الألعاب النارية، مُتخذًا من مخزن خاص به كائن بدائرة القسم، مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على 40 كرتونة ألعاب نارية تحتوى على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

على صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط 800000 قطعة ألعاب نارية متنوعة، 10 أجولة بلاستيكية بداخلها مادة البارود، جوال بلاستيكي بداخله كمية من خيوط الفتيل، طاحونة حديد كهربائية، ماكينة تقطيع أوراق، 2 ميزان كهربائي، 1000 قطعة من الورق المقوي جميعها تستخدم في تصنيع الألعاب النارية، وذلك بمسكن مزارع –مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم تبين عدم تواجده.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.