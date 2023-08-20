ضبط 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاتجار في الألعاب النارية، وذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة- يزاول نشاطًا غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية متخذًا من مخزن مستأجر، مسرحًا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية.