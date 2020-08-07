ضبط 1.5 طن أسمدة مدعمة في محل غير مرخص بالعلمين

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للمعروض من السلع للمواطنين والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، مع الدفع بحملات لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد المدعومة للمواطنين واستغلال البعض وبيعها بالسوق السوداء، حيث تمكنت لجنة للتفتيش على أسواق ومحلات بيع المنتجات والسلع بمدينة العلمين من ضبط 1,5 طن أسمدة مدعمة بأحد المحلات غيرالمرخصة لبيع الأسمدة الزراعية .

ضبط محل لبيع الأسمدة بدون ترخيص



وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح أن بالمرور على محلات تجارة الاعلاف والاسمدة الزراعية والمبيدات بنطاق الادارة الزراعية بالعلمين للوقوف على مدى ترخيص تلك المحلات وصلاحية الاسمدة والمبيدات، تم ضبط احد المحلات لبيع الاسمدة والمبيدات الزراعية بمزاولة النشاط دون تراخيص وعدم وجود مسئول زراعى بادارة المحل.

وبفحص الأسمدة والمبيدات الموجودة بالمحل تم ضبط كمية أسمدة مدعمة من سماد نترات النشادر المدعم من وزارة الزراعة للمزارعين تباع بالمحل بالسعر الحر بعدد 34 شيكارة زنت الشيكارة 50 كجم تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمخزن الادارة لزراعية بالعلمين وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .