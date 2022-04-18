ضبط 1.3 طن دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، محاولة بيع 1.3 طن دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء، بعدما ضبطت الكمية داخل مخبزين بالبساتين والمرج.

تعود التفاصيل، إلى القبض على صاحب مخبز سياحي بمنطقة البساتين، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم “استخراج 82%”، والمُنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز المشار إليه على 650 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

وفي ذات السياق، أمكن ضبط صاحب مخبز بلدي بمنطقة المرج وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع الدقيق البلدي، وبداخله 650 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.