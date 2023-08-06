ضبط 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية في مخزن مستأجر بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاتجار في الألعاب النارية، بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر- يزاول نشاطًا غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية، متخذًا من مخزن مستأجر، مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية.