ضبط 1.2 طن لحوم مفرومة وكبدة منتهية الصلاحية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط المسئول عن محل تجهيز مأكولات خاص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة ، وذلك لحيازته كميات من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج وبعضها منتهية الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المحل المشار إليه على 1٫200 طن لحوم مفرومة وكبده، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها بالمطعم المشار إليه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.