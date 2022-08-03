ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر بدون ترخيص في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص كشفت أنه يدير ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، والإتجار بها في محافظة القليوبية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية يزاول نشاطًا إجراميًا في تصنيع وتعديل والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 3 فرد خرطوش محلي الصنع، 2 هيكل سلاح نارى لفرد خرطوش، أدوات التصنيع.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وإدارة ورشة لصناعة وتعديل الأسلحة النارية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.