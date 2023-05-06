ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص متهم بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية في محافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج- يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والاتجار فيها.

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الإجراءات، وباستهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه عثرت على 3 بنادق خرطوش، 11 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية، أجزاء من أسلحة نارية.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإدارة الورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه، والاتجار فيها والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.