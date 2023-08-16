ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية داخل مسكن في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاشتراك مع آخر في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت أن شخصين لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بمحافظة القليوبية- يتاجران في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وباستهداف محل إقامة المتهم الثاني، تبين عدم تواجده، وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة في تعديل وإصلاح الأسلحة النارية، 3 قطع أسلحة بيضاء، وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة ورش إصلاح وتعديل الأسلحة النارية.