ضبط وإعدام أواني طهي وعصائر في حملة مكبرة لـ«حماية المستهلك» بالوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حملة مرورية بمنطقة البساتين وسوق الشعلة وحى ميتالكو، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومراقبة الأغذية.

واستهدفت الحملة المطاعم ومحلات البقالة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من اتباع أصحاب المحلات تعليمات سلامة الغذاء من حيث طرق التخزين وحفظ المنتجات فى درجة حرارة مناسبة ومطابقة للتعليمات المدونة على العبوات والتأكد من توافر السلع وعدم احتكارها.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام أواني طهي بها تراكمات صدأ ودهون وغير صالحة للاستخدام، كما تم ضبط وإعدام كميات كبيرة من العصائر لتغير فى الخواص الطبيعية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية لدى بعض المنشآت.

وخلال الحملة تبين وجود صناديق قمامة غير محكمة الغلق، ووجود بعض بلاعات الصرف غير محكمة الغلق، وقصور فى نظافة الأدوات، بالإضافة إلى وجود تقشير فى الأسقف، وعدم اكتمال مشتملات حوض غسيل الأيدي.

كما تبين عدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية، وعدم نظافة الأرضيات، وعدم نظافة أدوات ومعدات التشغيل والتجهيز، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من ناحية أخرى تم التنبيه على أصحاب المحلات الاستهلاكية بتحديد سعر الأرز الأبيض غير المعبأ بحيث لا يزيد عن ١٢ جنيها للكيلو جرام والمعبأ عن ١٥ جنيها للكيلو جرام والالتزام بإعلان الأسعار فى مكان واضح للجمهور.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.