ضبط هارب من تنفيذ 461 حكمًا قضائيًا في القاهرة

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ، القبض على صاحب مكتب للعقارات ومطلوب التنفيذ عليه في 461 حكمًا قضائيًا، ومقضي فيهم بالحبس بمدد بلغت 132 عامًا، وكفالات مالية مستحقة 180 ألف جنيه، بالتردد على الشركة عمله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

على صعيد آخر، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في 10 قضايا، ومقضى فيها بالحبس مدد بلغت 12 سنة، وغرامات مالية مستحقة 5.574 مليون جنيه.