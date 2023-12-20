ضبط هارب من تنفيذ حكم الإعدام في الإسماعيلية

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على أحد العناصر الإجرامية الهارب من تنفيذ حكم الإعدام أثناء الاختباء في إحدى مناطق محافظة الإسماعيلية.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية ، قد كشف عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية- محكوم عليه بالإعدام في جناية قتل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وبمواجهة المتهم أقر بصحة الحكم الصادر ضده، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.