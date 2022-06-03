ضبط هارب من تنفيذ حكم الإعدام بقضية قتل في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة ، القبض على متهم هارب من تنفيذ حكم الإعدام في قضية قتل أثناء الاختباء في شقة سكنية بمنطقة المرج.

كانت معلومات وتحريات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط- ومطلوب التنفيذ عليه في قضية “قتل” والمقضي فيها “بالإعدام”، مختبئ بشقة سكنية خاصة بأحد أقاربه كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.