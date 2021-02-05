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ضبط هاربيْن من تنفيذ حكم الإعدام أثناء الاختباء بالجيزة

متورطان في قضية قتل.
أماني عوض 2:15 م, الجمعة, 5 فبراير 21 2:15 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين هاربين من تنفيذ حكم الإعدام أثناء الاختباء في محافظة الجيزة.

كانت معلومات قد وردت لأجهزة الأمن عن مكان إختباء بائع خضروات ونجله -مُقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا- مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما حكم الإعدام.

وتورط المتهمان في قضية قتل، وألقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.

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يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم، وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونفذت أجهزة الداخلية، خلال شهر يناير، 2032520 حكمًا قضائيًا، تضم: 8364 حكم جناية بينهم (14 حكم بالإعدام، 389 بالسجن المؤبد)، و621402 حكم جزئي، 122789 مستأنف، 992900 غرامة، 287065 مخالفة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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