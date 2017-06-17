ضبط هاربين من أحكام وأسلحة نارية في حملة أمنية بالغربية

وكالات:
قال اللواء طارق حسونة مدير أمن محافظة الغربية بأنه في إطار ضبط الخارجين عن القانون، شنت مديرية أمن الغربية حملة أسفرت عن ضبط 410 هاربين من أحكام جنائية وحبس وغرامات وضبط 3 أسلحة نارية متنوعة.
كما تم ضبط 6 قضايا إتجار في مواد مخدرة و22 قطعة سلاح أبيض، والقبض على 6 متهمين هاربين من قضايا سرقة و7 مسجلين جنائيين و7 عناصر إجرامية و1190 مخالفة مرورية متنوعة ما بين السير بدون ترخيص والوقوف في الممنوع ودراجات نارية بدون لوحات ومخالفة خط السير، بالإضافة إلى سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 17 محضرا تموينيا.