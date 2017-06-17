ضبط هاربين من أحكام وأسلحة نارية في حملة أمنية بالغربية

وكالات:قال اللواء طارق حسونة مدير أمن محافظة الغربية بأنه في إطار ضبط الخارجين عن القانون، شنت مديرية أمن الغربية حملة أسفرت عن ضبط 410 هاربين من أحكام جنائية وحبس وغرامات وضبط 3 أسلحة نارية متنوعة.كما تم ضبط 6 قضايا إتجار في مواد مخدرة و22 قطعة سلاح أبيض، والقبض على 6 متهمين هاربين من قضايا

وكالات:

قال اللواء طارق حسونة مدير أمن محافظة الغربية بأنه في إطار ضبط الخارجين عن القانون، شنت مديرية أمن الغربية حملة أسفرت عن ضبط 410 هاربين من أحكام جنائية وحبس وغرامات وضبط 3 أسلحة نارية متنوعة.



