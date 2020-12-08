ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبه بأحد مخابز الإسكندرية

بأحد المخابز إنتاج أحد المطاحن غير المخصص الصرف منها

تمكنت أجهزة مديرية تموين الإسكندرية من ضبط نصف طن دقيق بأحد المخابز من إنتاج أحد المطاحن غير المخصص الصرف منها.

يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة.

قامت ادارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الادارة و إشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة\، وتحت إشراف إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الإسكندرية برئاسة الأستاذ سليمان الطيب مدير الادارة، بشن حملات على نطاق الادارة.

تم تحريز الكميات

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد 10 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى نصف طن بأحد المخابز انتاج أحد المطاحن غير المخصص الصرف منها وتم تحرير محضر تجميع دقيق بلدى مدعم من مطحن غير المخصص الصرف منه.

وقد تم تحريز هذه الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.