ضبط نصف طن حلوى المولد مجهولة المصدر في حملة لـ«حماية المستهلك» بكفر الشيخ

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة كفر الشيخ، حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للمستهلكين، وعدم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع لبيعها بأعلى من سعرها الطبيعي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 124 شيكارة لوبيا وفول بإجمالي وزن 3.1 طن بثلاجة لحفظ المواد الغذائية ميعها بدون بيانات تفيد الصلاحية ويشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 60 كرتونة بإجمالى 6825 قطعة حلوى بوزن نصف طن تقريبا، بمصنع لإنتاج حلوى المولد غير مدون عليها بيانات بشأن الصلاحية والمكونات.

وتمكنت الحملة من ضبط 600 كم عسل جلوكوز من الخامات المستخدمة في التصنيع لعدم وجود فواتير تدل على مصدر السلعة بمصنع لإنتاج حلوى المولد.

وتم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع لمحل بقالة، والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر ضد المخالفين.. وجار إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات حفاظا على حقوقهم وصحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية والأسواق، يأتي حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع.