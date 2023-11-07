ضبط نصاب غسل 27 مليون جنيه استولى عليهم من المواطنين بالقاهرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن واقعة ارتكاب مسجل خطر غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم الحاصل على ليسانس -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسة نشاط إجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال الاستصلاح الزراعي وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيواني، على خلاف الحقيقة.

واتضح محاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 27 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.