ضبط نصاب استولى على أموال من راغبي استيراد السيارات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص ارتكب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء إجراءات استيراد السيارات لهم من الخارج في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص -مقيم بمحافظة القاهرة- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم مدعيًا وجود نفوذًا له من خلال علاقاته ببعض موظفي الجمارك -على خلاف الحقيقة- وإمكانية إنهاء إجراءات استيراد السيارات من الخارج ودخولها للبلاد عبر المنافذ الجمركية بسعر أقل من السوق بنسبة 20% محققًا لهم ربحًا كبيرًا، مما مكنه من الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل لاثنين من ضحايا المتهم.

وبسؤالهما قررا بتعرضهما لواقعة احتيال من المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال.