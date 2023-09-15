ضبط نصاب استولى على أموال من الباحثين عن فرص عمل بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بمحافظة الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين في محافظة الإسكندرية، عن تضرره من شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرتهما على تدبير فرصة عمل لنجلته في إحدى الجهات الحكومية، من خلال الزعم بعلاقاتهما بالعديد من المسئولين في بعض الجهات الحكومية -على خلاف الحقيقة-.

وبإجراء التحريات اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -مقيمين بالإسكندرية- وممارسة نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاتهما ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة، وتمكنا خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالي، إلا أنهما لم ينفذا ما وعدا به ورفضا رد المبلغ المالي المستولي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.