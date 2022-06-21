ضبط نصاب ادعى قدرته على تعديل درجات الشهادات الإعدادية

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشر القائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تعديل ورفع درجات الشهادات الإعدادية للإلتحاق بالصف الأول الثانوي بمقابل مادى.

وأسفرت التحريات عن تحديد القائم على إدارة المجموعة، وتبين أنه شخص -مقيم بمحافظة سوهاج، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج، أمكن استهدافه وضبطه.

وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة، كما تبين إنشاء وإدارة 8 صفحات أخرى بذات الموقع لمزاولة ذات النشاط الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد النصب على متابعيه والتحصل منهم على مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.